Poker Masters: Zamani shotta l’Evento #6. Lichtenberger, Kornuth, Katz e Winter al Final Table dell’Evento #7

Poker Masters 2022, Las Vegas – E’ andato ad un super Martin Zamani, che ha battuto in heads up Jared Jaffee, l’ultimo No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in.

Poker Masters 2022: Zamani c’è e si vede, suo l’Evento #6

Niente da fare per Masashi Oya nell’ultimo No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in (97 entries per 970.000 dollari in prize pool). Il chipleader del Day1 non si è purtroppo ripetuto ed è finito fuori dai giochi in sesta posizione con un premio di consolazione, comunque buono, da 58.200 dollari.

Alla fine il titolo di campione, il trofeo e, soprattutto, gli oltre 220.000 dollari del bottino, se li è portati a casa lo scatenato Martin Zamani (Foto Copertina) dopo aver superato nelle battute decisive il più conosciuto Jared Jaffee (Foto Sotto), runner up per 155.200 dollari.

Sul podio è salito anche Justin Saliba, terzo per 116.400 dollari, mentre si è fermato un gradino sotto Matthew Wantman.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’Evento #6:

1. Martin Zamani – $223.100

2. Jared Jaffee – $155.200

3. Justin Saliba – $116.400

4. Matthew Wantman – $97.000

5. Anthony Hu – $77.600

6. Masashi Oya – $58.200

7. Ken Aldridge – $48.500

8. Jesse Lonis – $38.800

9. Dan Shak – $38.800

10. Benjamin Yu – $29.100

11. James Collopy – $29.100

12. Mitchell Halverson – $19.400

13. John Riordan – $19.400

14. Amir Lehavot – $19.400

Lichtenberger, Kornuth, Katz e Winter tra i 6 left del $25.000 NL Hold’em

E si sta per avviare alla conclusione anche l’Evento #7, il primo dei No Limit Hold’em da ben 25.000 dollari di buy in (69 entries per un prize pool da 1.725.000 dollari).

Al termine di un avvincente Day1 sono rimasti, infatti, appena 6 player a contendersi il successo.

Al momento il più serio candidato alla vittoria è Kazuhiko Yotsushika, primo nel count con 2.535.000 chips. Seguono, nell’ordine, Andrew Lichtenberger con 2.255.000, Chance Kornuth con 2.170.000, Cary Katz con 1.740.000, Sean Winter con 1.235.000 e Billy Wragg, sesto e ultimo con 420.000.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del Poker Masters 2022 di Las Vegas.