Battle of Malta Day 1B, c’è un italiano in testa al chipcount, si tratta di Domenico Gala che stacca il greco Theofanis Poziopoulos e poi ci sono altri due italiani, Cappiello e Beretta. Grande spettacolo a Las Vegas col Super High Roller Bowl.

Battle of Malta Day 1B: Domenico Gala chipleader

Dopo aver parlato del anello azzurro alle WSOPC, continua anche il main event del Battle of Malta e al secondo flight iniziale e l’Italia si fa sentire anche qui col chipleader Domenico Gala che imbusta 506.000 gettoni, davanti al greco Theofanis Poziopoulos, poi arrivano altri due azzurri, Gabriele Cappiello (466.000) e Luca Beretta (379.000).

In verità gli italiani che hanno superato questo taglio sono 14, eccoli qui:

TOP CHIPCOUNT

Gala Domenico (Italia) 506,000

Poziopoulos Theofanis (Grecia) 480,000

Cappiello Gabriele (Italia) 466,000

Beretta Luca (Italia) 379,000

Aubarkirova Svetlana (Kazakistan) 354,000

Fantoli Daniel (Ungheria) 278,000

Nachshon Itamar (Israele) 274,000

Dop Rares (Romania) 264,000

Moreira Claudio (Portogallo) 260,000

Esposito Ettore (Italia) 245,000

ALTRI ITALIANI

D’antoni Nicolaj (Italia) 210,000

Cilia Roberto (Italia) 193,000

Messina Renato (Italia) 136,000

Profiti Daniele (Italia) 118,000

Comitini Giuseppe Junior (Italia) 113,000

Assennato Fabio (Italia) 80,000

Grimaldi Pasquale (Italia) 80,000

Nocerino Alessandro (Italia) 65,000

Donini Gianluca (Italia) 58,000

Calandrino Andrea (Italia) 55,000

Super High Roller Bowl: Negreanu e Bonomo ci riprovano

Si è concluso anche il day 2 del Super High Roller Bowl, spettacolare e ricchissimo torneo in corso di svolgimento all’Aria Casino di Las Vegas. Ovviamente solo grandi nomi tra i 5 players left che si giocheranno il titolo. Il chipleader è Nick Petrangelo ma vicino c’è anche Daniel Negreanu. Questi due giocatori staccano nettamente tutti gli altri, ad iniziare da Justin Bonomo che inizierà come più corto.

Bonomo è un habitué dei final table a questi ricchi high roller, e infatti ha vinto l’edizione e 2018 di questo torneo, battendo proprio Kid Poker che si ritroverà di fronte anche oggi. Il canadese cerca il colpaccio per rimettere in piedi una stagione davvero negativa in cui Negreanu ha perso più di 1 milione di dollari, chiudendo le sue peggiori WSOP di sempre.

1 Andrew Lichtenberger United States 880,000

2 Daniel Negreanu Canada 2,225,000

3 Justin Bonomo United States 610,000

4 Nick Petrangelo United States 2,630,000

5 Orpen Kisacikoglu Turkey 855,000