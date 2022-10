Euro Poker Million 2022, al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca continuano i tornei e le kermesse del poker, e dopo le WSOPC è il turno del EPM (foto by GiocoNews). Al Main Event ancora 8 azzurri in corsa, tra loro Giorgio Montebelli, già protagonista con l’anello vinto proprio alle ultime WSOPC, in questo stesso casino.

Euro Poker Million 2022: Giorgio Montebelli ci riprova, salgono a 8 gli azzurri che passano il taglio

Continua il grande poker live al King’s Casino con il Main Event dell’Euro Poker Million. La struttura del torneo permette ai qualificati da tutti i day 1 di essere già a premio, quindi tra gli ITM troviamo 8 azzurri grazie alle ottime prestazioni di Stefano Perin e Giorgio Montebelli al day1D in cui Perin si è imposto come 6° migliore del chipcount con 506K e Montebelli lo segue da vicino con 491K.

Proprio Giorgio Montebelli cerca conferma in questo magico periodo per lui, e in una location che non dimenticherà facilmente visto che pochi giorni fa ha portato a casa il ring delle WSOPC. Il regular, noto col nickname di Madness92 sulle poker room italiane, un paio di settimane fa ha infatti vinto l’anello del 4° evento, il Mixed, incassando un premio da €20.316, un titolo che aveva già sfiorato l’anno prima con un 3° posto da €10.127 all’evento #14 di PLO.

Tornando all’attualità del Main Event EPM, il migliore della truppa azzurra rimane sempre Andrea Ricci che nel day1C aveva dominato imbustando 964.000 gettoni, meglio anche di Mirco Zaccagna che ha sfruttato quello che finora è stato l’ultimo flight giocato, il day1E speed, che gli ha permesso di chiudere con 940K.

I numeri del Main Event EPM

Il Main Event del Euro Poker Million, a fronte di un buy-in da €490, aveva un ricchissimo garantito da 1 milione di euro, a cui aggiungere altri 12 ticket da €10.350 per il prossimo main event WSOPE 2022, insomma, un occasione da non perdere e infatti 488 giocatori hanno già preso parte a questo torneo che ha però ancora quattro round di qualificazione. Oggi spazio a day 1F e day 1G Turbo, con gli ultimi due appelli nella giornata di domani: day 1H e day 1I.

Domenica è in programma il day 2 che raccoglierà tutti i qualificati dai vari flight che saranno 49, come abbiamo detto, tutti già a premio, mentre l’atteso final table è in programma per lunedì.