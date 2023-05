IPO San Remo 2023. Grande successo per il torneo Italian Poker Open che nella riviera ligure, storica location del poker live italiano, ha richiamato tantissimi giocatori che si daranno battaglia fino a martedì, giornata del final day dove tornano in gioco 24 players. Vediamo tutti gli aggiornamenti.

IPO San Remo 2023: si arriva al final day con 24 players left

Eurorounders, Texapoker e pklive360 hanno presentato un torneo di successo, IPO San Remo 2023 che richiama 3.560 entries, aiutati anche dal vicino EPT Montecarlo appena concluso, un numero impressionante anche se rimane di poco sotto al record dello scorso anno.

L’ultima giornata giocata, il day3, riprendeva con 182 giocatori ancora in corsa, un numero calato a 24 a fine giornata. Italian Poker Open, ma comandano 3 stranieri, l’austriaco Andreas Frohli è al comando davanti a Zlatin Penev che ormai può essere considerato un giocatore azzurro, e lo vediamo da tempo fare bene anche online col nickname Bulgaro98 oltre ad aver vinto il Summer Poker Festival lo scorso anno. A completare questo podio virtuale c’è Peter Bomba.

Non mancano però nomi importanti del poker azzurro ancora in corsa, come Marco Cipriani che riprenderà dal 6° posto, e che qualche settimana fa abbiamo conosciuto, seguito ed intervistato dopo il successo a Malta, al Planet Poker Live.

Subito dietro a Marco riconosciamo un altro azzurro ormai da anni in crescita, Michael Uguccioni. Top-10 anche per una vecchia volpe del poker live italiano come Alessandro Scermino che ha già lasciato il segno a IPO (ha vinto l’edizione 2017 qui a San Remo) in passato. Più indietro segnaliamo anche Francesco Delfoco e Riccardo Saraniero.

IPO San Remo 2023: chipcount

1 FROHLI ANDREAS 17.360.000

2 PENEV ZLATIN 14.000.000

3 BOMBA PETER 12.995.000

4 RUGGIERO VINCENZO 9.005.000

5 GIORDANO ALESSANDRO 8.890.000

6 CIPRIANI MARCO 8.860.000

7 UGUCCIONI MICHAEL 7.750.000

8 CANCRO DOMENICO 6.465.000

9 D’ANSELMO NICOLA 6.445.000

10 SCERMINO ALESSANDRO 5.450.000

11 MONTAGNO GAETANO 4.780.000

12 DABRION PASCAL PHILIPPE 4.450.000

13 MADAN ION 4.280.000

14 DEL FOCO FRANCESCO 4.200.000

15 MATTI ARMAND 4.050.000

16 SPADARO ANTONINO 3.950.000

17 SARANIERO RICCARDO 3.530.000

18 RIZZO GIAMPIETRO 3.175.000

19 RINALDI MICHELE 3.170.000

20 LAVITOV MAKSYM 2.700.000

21 BRUNO TARCISIO 2.260.000

22 DI PERNA NICO 1.965.000

23 MOSAKI ELIE 1.420.000

24 HU LULEI 1.330.000

IPO Masters: in 35 giocano per la vittoria

Si è giocato anche l’IPO Masters che nelle prime 2 giornate ha richiamato 491 entries totali. Il day2 viene superato da 35 giocatori e anche qui non svetta la bandiera italiana in cima al chipcount, ma quella di Rachim Elyaacoubi che stacca di poco Giacomo Grossi. Sopra i 2 milioni anche Lin Xia. Da segnalare altri nomi noti ancora in corsa: Andrea Shehadeh, Davide Suriano e il francese Antonin Teisseire.