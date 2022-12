EPT Praga 13 Dicembre 2022. Nella capitale ceca continua l’European Poker Tour. Si è concluso il Main Event Eureka dei record con Leonardo Romeo al 3° posto. E’ iniziato il Main Event EPT Praga con 9 azzurri che passano il day1A.

EPT Praga 13 Dicembre 2022: Leonardo Romeo chiude 3° all’Eureka

Riprendiamo dal €1.100 Main Event Eureka che ha visto 4.017 entries e che era arrivano al tavolo finale, con in palio una prima moneta da €496,760. Tra i giocatori in corsa anche un italiano, Leonardo Romeo che si ferma sul gradino basso del podio per €219.120. Ad eliminarlo Pieter Theelen, e sarà proprio l’olandese ad andare a vincere il torneo dopo aver superato Anton Suarez nel testa a testa finale.

FINAL TABLE MAIN EVENT EUREKA

1st – Pieter Theelen, Netherlands, €496,760

2nd – Anton Suarez, Sweden, €306,770

3rd – Leonardo Romeo, Italy, €219,120

4th – Jack Sinclair, United Kingdom, €168,560

5th – Elias Suhonen, Finland, €129,650

6th – Quentin Guivarch, France, €99,720

7th – Silius Moll, Norway, €76,700

8th – Waldemar Starostin, Germany, €59,000

9th – Marko Martinkovic, Croatia, €45,390

EPT Praga 13 Dicembre 2022: inizia il Main Event con un super Grieco al day1A

Inizia il €5.300 Main Event del EPT Praga con un day1A che ha visto subito 402 iscritti e in 124 passano il taglio. Tra loro 9 italiani e il migliore è Nicola Grieco che a fine giornata imbusta quasi 300K in gettoni. Il chipleader Javier Gomez è vicino con 341.000 chips, davanti al connazionale Ramon Colillas che ha chiuso con 312K.

Tra gli azzurri passa anche Enrico Camosci. Il player bolognese torna a fare capolino dopo alcuni mesi di assenza dai riflettori del poker mondiale dove si era lanciato negli ultimi anni, con ottimi risultati anche online. Passa anche un veterano del poker italiano, l’avvocato Giorgio Bernasconi che però è più corto con 73K. La short stack è però Alice Sicconi che passa ma sotto le 40K.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A

Nicola Grieco 289.500

Simone Maglianella 166.000

Davide Brancale 114.000

Luciano Cutri 110.000

Giuseppe Petti 105.000

Enrico Camosci 92.000

Giorgio Bernasconi 73.500

Mario Colavita 51.000

Alice Sicconi 38.500

High Roller, Rodrigo Seiji vuole il bis

Passiamo al €50.000 Super High Roller che è arrivato al final table. Al torneo hanno partecipato in 55 per un montepremi da 2.668.050 euro e 7 ITM. La ricca prima moneta vale 867.120 euro e in piena corsa c’è Rodrigo Seiji chipleader dei 7 players left del tavolo finale. Il brasiliano qualche giorno fa aveva già incassato l’evento d’apertura dell’European Poker Tour a Praga, il €10.200 Mystery Bounty.

CHIPCOUNT FINAL TABLE 50K HIGH ROLLER

1 Rodrigo Seiji 2,460,000

2 Daniel Dvoress 2,420,000

3 Sam Grafton 2,420,000

4 Pablo Brito Silva 2,165,000

5 Sergio Aido 1,895,000

6 Dimitar Danchev 1,355,000

7 Orpen Kisacikoglu 1,035,000

Segnaliamo anche il crollo degli azzurri al €2.200 High Roller Eureka. In molti erano giunti all’atto finale, ma nessuno è arrivato al final table di un torneo vinto da Sander Ostlyngen che batte la concorrenza di 1.543 entries e incassa il grosso del bottino (prizepool da 2.945.280 euro) per una prima moneta da €463.000. Il migliore degli azzurri è Alessio Isaia che però non riesce a fare meglio del 27° posto.

PAYOUT AZZURRO HIGH ROLLER EUREKA

27° Alessio Isaia 12.580€

56° Antonio Romeo €7.200

60° Alessandro Orsi 7.200€

66° Alessandro Manfredini 7.200€

79° Roberto Manfredi 6.250€

103° Nicola D’Anselmo 5.440€

105° Luigi D’Alterio 5.440€

107° Marco Regonaschi 5.440€

125° Luca Beretta 4.730€

126° Guido Pieraccini 4.730€

154° Edolo Ghirelli 4.100€

173° Marco Leonzio 4.100€

176° Ermanno Di Nicola 4.100€

177° Silvio Giuliano 4.100€

180° Walter Treccarichi 4.100€

186° Franco Polidori 3.560€

188° Claudio Baldini 3.560€

192° Paolo Boi 3.560€

194° Giovanni Bellini 3.560€

197° Giovanni Nava 3.560€

198° Alessandro Giordano 3.560€