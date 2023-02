EPT Parigi Day 3. Una giornata tremenda per i colori del poker azzurro nella capitale francese. I nostri escono tutti, sia dal Main Event, che dal Mystery Bounty. Vediamo tutti gli aggiornamenti dall’European Poker Tour.

EPT Parigi Day 3: crollano gli azzurri al Main Event

Fine corsa per gli azzurri al €5.300 Main Event. Nella giornata del day 3 avevamo ancora 4 alfieri in corsa, tutti a premio, ma nessuno è riuscito a raggiungere il day 4. Il primo eliminato è Giuseppe Zarbo che chiude la sua corsa al 136° posto per €12.250. Poco dopo tocca a Diego Montrone (117° per €14.100).

In 104° posizione si ferma Giuseppe Imparato che incassa anche lui €14.100. L’ultimo a mollare è Luigi D’Alterio. Il-Giuglia si batte ma si deve arrendere anche lui al 72° posto per €16.200 di premio.

RECAP ITALIANI ITM MAIN EVENT

72 Luigi D’Alterio €16,200

104 Giuseppe Imparato €14.100

117 Diego Montrone €14.100

136 giuseppe Zarbo €12.250

192 Carlo Savinelli €9.250

230 Leonardo Romeo €8.400

EPT Parigi Day 3: Konstantin Held chipleader

In 47 avanzano al day 2 del Main Event EPT Parigi 2023, e al comando troviamo Konstantin Held con 2.9 milioni in chips. Continua a viaggiare al vertice Niklas Astedt che ha imbustato 1.7 milioni, ma attenzione anche a Manig Loeser con 1.6 milioni.

Scorrendo il chipcount riconosciamo anche: Kenny Hallaert (1.1 M), Stefan Schillhabel (700K), Gaelle Baumann (665K), Ben Heath (515K) e Teun Mulder (393K).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Konstantin Held 2,935,000

2 Fabrice Bigot 2,235,000

3 Brian Delaney 2,180,000

4 Denzel Spekman 2,075,000

5 Niklas Astedt 1,795,000

6 Harry Lodge 1,775,000

7 Manig Loeser 1,670,000

8 Miroslav Alilovic 1,610,000

9 Daniel Wilson 1,550,000

10 Arthur Conan 1,550,000

Mystery Bounty: anche qui italiani tutti out

Non va meglio ai 9 azzurri ancora in corsa al €3.300 Mystery Bounty, un torneo che alla fine ha richiamato un totale di 787 entries, per un montepremi complessivo di €1,328,456 che sarà diviso tra i migliori 111 giocatori ITM, con un cash minimo di €3.100 e una prima moneta da €243.656, oltre alle taglie misteriose.

Portiamo 7 giocatori azzurri a premio, con Dario De Paz il primo eliminato al 107° per un premio da €3.100. Dopo di lui è il turno di: Stefano Pizzuti (83°, €3.550), Antonio Scalzi (74°, €3.550), Andrea Ricci (72°, €3.550) e Federico Cirillo (41°, 4.700€).

Niente da fare anche per due big italiani, gli ultimi a mollare: Gianluca Speranza che esce al 39° posto per €5.400, ed Enrico Camosci che chiude al 30° posto per €6.250.

In 22 giocatori si sfideranno per la picchetta e il titolo di questo torneo dove troviamo Martin Stausholm chipleader con 2.240.000 gettoni. Non mollano altri giocatori noti come Aleksandar Tomovic (845.000) e Lex Veldhuis (530.000).

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY BOUNTY

1 Martin Stausholm 2,440,000

2 Gerard Rubiralta Cortes 2,000,000

3 Jan Bednar 1,965,000

4 Christopher Dowling 1,777,000

5 Humberto Lopes Galindo 1,540,000

6 Philip Shing 1,465,000

7 Joachim Haraldstad 1,420,000

8 Jonathan Proudfoot 1,285,000

9 Pascal Heinrichs 1,000,000

10 Fouad Baali 960,000