WSOP 2022, Las Vegas – Si è fermato proprio sul più bello Max Pescatori. Il ‘Pirata Italiano’ si è ritrovato fuori dal $10.000 Razz Championship, quando erano rimasti in 6 a contendersi il braccialetto.

WSOP 2022: niente braccialetto, Pescatori si piazza 6° nel Razz Championship

Non è purtroppo arrivato il 5° braccialetto, delle World Series of Poker, per Max Pescatori. Il fuoriclasse milanese, che vive però negli States, non è riuscito a giungere in fondo al Razz Championship (Evento #79) da 10.000 dollari di buy in e da 1.165.625 dollari in prize pool (125 le entries totali).

Max ha, infatti, dovuto alzare bandiera bianca, andando comunque in the money per quasi 65.000 dollari, quando erano rimasti in 6 a giocarsi il titolo di campione del mondo.

Vince Julien Martini, battuto in heads up Hal Rotholz

A far fuori l’azzurro è stato lo scatenatissimo Julien Martini che ha poi completato l’opera andando a vincere, titolo, braccialetto ed i 328.906 dollari del bottino.

Il francese si è imposto in heads up sullo statunitense Hal Rotholz, secondo classificato per poco più di 200.000 dollari. Sul podio, per 149.958 dollari, è finito anche l’altro americano Yueqi Zhu.

WSOP 2022, partito il $50.000 HIGH ROLLER. Eliminato Sammartino

Intanto si è giocato anche il Day1 del torneo High Roller da 50.000 dollari di buy in (Evento #83). Al termine dei 12 livelli di gioco previsti sono stati soltanto 32, su 97 entries, i player che si sono guadagnati il pass per il Day2.

Tra i promossi non c’è il campionissimo napoletano Dario Sammartino che è finito fuori in 66esima posizione. Obiettivo centrato invece per un super Fedor Holz che ha chiuso secondo, con 2.530.000 chips, dietro il solo Dan Colpoys, al momeno leader del count con uno stack da 2.835.000.

Restano in corsa, tra gli altri, anche Stephen Chidwick, terzo con 2.100.000, Brian Rast con 1.635.000, Justin Bonomo con 810.000, ed il grandissimo Phil Hellmuth, 26esimo con 395.000 chips.

Questi i Top Ten del Day1:

1. Dan Colpoys – 2.835.000

2. Fedor Holz – 2.530.000

3. Stephen Chidwick – 2.100.000

4. Gregory Jensen – 1.895.000

5. Brian Rast – 1.635.000

6. Chris Hunichen – 1.380.000

7. Alexandros Theologis – 1.290.000

8. Yong Wang – 1.255.000

9. Joao Vieira – 1.150.000

10. Henrik Hecklen – 1.005.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.