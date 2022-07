WSOP 2022, Speranza il più bravo tra gli azzurri. Bene Sammartino, “delusione” Kanit

WSOP 2022, Las Vegas – Con l’archiviazione del Tournament of Champions, inizia il tempo dei bilanci. E’ sicuramente positivo quello di Gianluca Speranza, vincitore del braccialetto nell’High Roller online.

WSOP 2022, Speranza da urlo: braccialetto e 10 in the money

E partiamo proprio da Gianluca Speranza, il più “bravo” dei nostri nella 53esima edizione delle World Series of Poker di Las Vegas.

L’abruzzese si è infatti regalato il mitico braccialetto grazie alla splendida vittoria centrata nel No Limit Hold’em High Roller Freezeout Encore, da 5.300 dollari di buy in (245 le entries per un prize pool da 1.225.000 dollari, giocato online.

Ma non solo, visto che ha anche centrato altri 9 in the money per un totale, davvero niente male, da oltre 460.000 dollari.

WSOP 2022: 3 Final Table per Sammartino

Ed è andato più che bene anche Dario Sammartino, a cui è mancato solo lo sprint decisivo. Il fuoriclasse napoletano ha sfiorato l’impresa in 3 occasioni, negli Eventi #2 ($100.000 High Roller Bounty), #6 ($25.000 Heads-Up Championship) e #12 ($50.000 High Roller 8-Handed), con altrettanti Final Table. Una tripla occassione che gli ha comunque portato in dote un doppio podio ed un ottavo posto.

In totale Dario si è piazzato a premio in 12 occasioni, per un bottino di circa 950.000 dollari. Vincite a cui vanno naturalmente detratti i buy in dei tornei giocati.

Max Pescatori e Mustapha Kanit

E passiamo al pluricampione Max Pescatori, che questa volta è rimasto con il colpo in canna. Il 4 volte braccialettato ci ha provato con tutte le sue forze fino alla fine e sopattutto nell’Evento #79, il $10.000 Razz Championship, dove si è piazzato sesto.

Al termine delle WSOP 2022 il ‘Pirata Italiano’ ha accumulato 6 banderine per 116.179 dollari.

Ha fatto purtroppo peggio l’italiano più atteso a queste World Series of Poker: Mustapha Kanit. Il ‘Mustacchione Nazionale’, che è arrivato a Vegas con la voglia di spaccare il mondo e di vincere finalmente un braccialetto, non è riuscito a lasciare il segno praticamente in nessuno degli eventi giocati, ad esclusione, forse, dell’Evento #14, il $1.500 6-Handed, dove si è spinto fino alla soglia del Final Table con un 13esimo posto da 27.858 dollari.

Musta ha totalizzato 4 ITM per poco più di 55.000 dollari.

