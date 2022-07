WSOP All Time Money List – Nonostante l’assenza nell’edizione appena chiusa, Antonio Esfandiari continua ad essere il giocatore più vincente di sempre alle World Series of Poker.

WSOP All Time Money List, comanda Esfandiari con quasi $22 milioni

Tempo di bilanci, una volta chiuse le World Series of Poker 2022, e per questo analizziamo la ‘All Time Money List‘ che resta praticamente invariata nelle sue posizioni più importanti.

In testa c’è sempre, infatti, il buon Antonio Esfandiari (Foto Copertina) che alle WSOP può vantare vincite in carriera per quasi 22 milioni di dollari. Il fuoriclasse nato a Teheran, ma residente negli States, nonostante non si sia praticamente visto a Las Vegas è riuscito a tenere un discreto margine su un Daniel Negreanu, secondo con poco più di 20 milioni, che ha invece giocato tantissimo, ma senza grandi colpi, nella 53esima edizione delle series.

I TOP TEN

Sul podio resiste anche l’ex pro Daniel Colman, terzo con 17.413.655 dollari, mentre un po’ più staccato troviamo uno dei protagonisti delle WSOP 2022 di Las Vegas, il ‘Poker Brat’ Phil Hellmuth Jr.

Il 16 volte braccialettato, che ha sfiorato l’ennesimo trionfo nell’Evento #65, il $3.000 No Limit Hold’em Freezeout, è quarto in classifica con 16.650.694 dollari.

Questi, nel dettaglio, i primi dieci:

1. Antonio Esfandiari – $21.917.218

2. Daniel Negreanu – $20.157.307

3. Daniel Colman – $17.413.655

4. Phil Hellmuth Jr – $16.650.694

5. Justin Bonomo – $14.737.896

6. Jonathan Duhamel – $14.647.089

7. Joseph Cada – $13.708.946

8. Elton Tsang – $12.411.124

9. Fedor Holz – $12.288.225

10. Martin Jacobson – $12.242.658

WSOP All Time Money List: Sammartino 14°, il nuovo Campione del Mondo vola al 20° posto

E, nella WSOP All Time Money List, c’è da registrare il passo in avanti del nostro Dario Sammartino. L’azzurro ha infatti agguantato il 14esimo posto, con un totale di 10.850.152 dollari, grazie ai 12 piazzamenti in the money che gli hanno portato in dote un bottino di circa 950.000 dollari.

Ha guadagnato molto di più il nuovo Campione del Mondo, il norvegese Espen Jorstad, che grazie ai 10 milioni vinti è salito fino alla 20esima posizione.

N.B. Vi ricordiamo che le vincite dei poker pro sono da ritenersi al lordo. Le somme considerate non tengono conto ne dei buy-in pagati, per partecipare ai tornei, ne delle spese affrontate per i lunghissimi viaggi e per le altre necessità.

