WSOP Circuit torna in Italia, a San Remo. La notizia, in pieno periodo World Series of Poker in corso a Las Vegas, dove è iniziato da poco il mitico Main Event, è delle migliori. Il Casinò di San Remo è pronto ad ospitare una tappa del WSOP Circuit che in Italia manca da 5 anni.

WSOP Circuit torna in Italia: a San Remo dal 25 novembre al 3 dicembre

Il Casino di San Remo è un luogo storico per il poker live italiano. Qui si sono giocati i primi tornei della Pagano Events con King Solomon, i campionati di poker Texas Hold’em degli albori. Qui ci sono state le tappe più entusiasmanti del IPT e la prima storica tappa di un EPT Pokerstars.

Sulla costa ligure da poco si sono visti grandi tornei di successo come IPO e anche il WPT Prime, ed è ora di ospitare anche le World Series of Poker con un evento del WSOP Circuit che dovrebbe mettere in palio 8 o 9 ring, gli anelli dei campioni di questo circuito.

Il programma completo ed ufficiale non è ancora stato stilato, ma la notizia farà certamente felici gli appassionati di poker, con San Remo che torna a recitare un ruolo di primo piano nel panorama del poker live non solo italiano (è rimasto l’unico casino sul suolo italiano ad offrire tornei di poker importanti) ma anche europeo e mondiale.

L’annuncio è arrivato da Casino di Sanremo e TexApoker, tramite Alex Anfossi direttore dell’area tournament su Sanremo proprio per la società di Apo Chantzis e la casa da gioco ligure. Come si legge su GiocoNews, le dichiarazioni sono entusiastiche: “Dopo l’Italian Poker Open che è diventato ormai una consuetudine e l’ottimo esordio del World Poker Tour Prime poche settimane fa, adesso arrivano anche le World Series of Poker con il loro circuito international che farà tappa da noi. Sarà un evento low medium buy in con un importante main event”.

Verso la riconferma anche per WPT Prime

Anfossi ha quindi parlato anche del WPT Prime che si è giocato un mesetto fa con la vittoria di Simone Andrian (fresco vincitore anche del Summer Festival a Malta). Anche il circuito minore del World Poker Tour è stato un successo che gli organizzatori sperano di poter replicare con una prossima tappa: “Avevamo ottime previsioni che, poi, sono state stravolte positivamente e crediamo proprio che si potrà riproporre il prossimo anno insieme ad IPO e, speriamo, anche con il Wsop Circuit che ora attendiamo con ansia”.

Insomma, tira un ottima aria a San Remo per il ritorno in grande stile del poker live, non solo con gli storici circuiti italiani come l’Italian Poker Open, ma anche con i brand più celebri del poker internazionale come WPT, e ora WSOP che tornano nel Belpaese dopo che l’ultima apparizione era stata ormai 5 anni fa, nel 2018 a Campione d’Italia, quando ancora il casino dell’enclave in Svizzera era attivo.