WSOPE 11 novembre 2022. Al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca continuano le World Series of Poker Europe. Dario Alioto (in foto di repertorio PIW ai tempi del Team Sisal) si ferma al 5° posto del 8-Game vinto da Thomer Pidun. Grande spettacolo di campioni al €50.000 Platinum High Roller con Tim Adams chipleader e oggi inizia il Main Event col primo flight, il day1A.

WSOPE 11 novembre 2022: Alioto 5°, Montebelli 9° al 8-Game

Ci eravamo lasciati all’inizio del final day dell’evento #10 €2.000 8-Game con 21 players left, 2 azzurri e 16 giocatori ITM. Vicini alla bolla Daniel Negreanu out 19° e il campione in carica Julien Martini che si arrende al 18° posto.

La bolla vera e propria però la fa Israel Bulut in all-in con J-J a tre giocatori con Q-Q di Nacho Barbero e 8-8 di Giorgio Montebelli che trova l’8 al flop e triplica lo stake eliminato Bulut e dimezzando Barbero.

Una mano di Razz è fatale per Shaun Deeb che chiude la sua corsa al 15° posto. Niente da fare anche per un altro big, Yuval Bronshtein che chiude 12°.

Derby italiano per l’eliminazione di Giorgio Montebelli al 9° posto. Montebelli va all-in ancora con 8-8 su flop 9-7-Q ma qui trova il call di Dario Alioto che con A-Q non gli lascia scampo. Per Montebelli ci sono €5.277 di premio.

Poco dopo toccherà proprio a Dario Alioto arrendersi al 5° posto per €11.266 quando con A-2 incrocia il 10-10 di Oleksii Kovalchuk che vince il colpo e si invola verso il testa a testa finale che però perderà contro Thomer Pidun. Altro braccialetto tedesco ed una prima moneta da €49.245 per il vincitore.

TAVOLO FINALE EVENTO #10

1 Thomer Pidun Germany € 49.245

2 Oleksii Kovalchuk Ukraine € 30.430

3 Philipp Krieger Germany € 21.311

4 Julien Alexandre Jules Sitbon France € 15.299

5 Dario Alioto Italy € 11.266

6 Jose Ignacio Barbero Argentina € 8.516

7 Allen L Kessler United States € 6.612

€50.000 Platinum High Roller: Tim Adams chipleader

Ieri è iniziato anche il ricchissimo €50.000 Platinum High Roller con 39 stelle del poker che si sono ritrovate aiuto tavoli e a fine day1 abbiamo ancora 23 players left. I numeri non sono ancora definitivi per via della late registration che rimane aperta anche per l’inizio del day2.

Il migliore del day1 è Tim Adams con 5.2 milioni in chips in fuga su Teun Mulder al 2° posto con 3.5 milioni in gettoni. Più indietro attenzione a Nick Petrangelo a 3 milioni, a Ole Schemion (2.1 milioni) e a Daniel Negreanu (1.6 milioni). Più corto TonyG che imbusta 1 milione in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT PLATINUM HIGH ROLLER

Timothy Christopher Adams United Kingdom 5265000

Teun Herman Mulder Netherlands 3590000

Jorryt Van Hoof Netherlands 3420000

Laszlo Bujtas Hungary 3025000

Nicholas Vincent Petrangelo United States 3000000

Samuel William Grafton United Kingdom 2500000

Orpen Kisacikoglu Turkey 2195000

Ole Schemion Germany 2115000

Chi Hang Daniel Tang United Kingdom 1785000

Daniel Negreanu United States 1650000