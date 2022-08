Poker live – Eduardo De Bellis si è guadagnato il pass per il Final Day dello Spanish Poker Festival di Rozvadov.

Poker live, SPF Rozvadov: Eduardo De Bellis vola al Final Day

Buone nuove da Rozvadov, dove il nostro Eduardo De Bellis si è guadagnato il Final Day dello Spanish Poker Festival da 250 euro di buy in e da 300.000 euro di montepremi garantito.

L’italiano ha tenuto nel Day2, che ha chiuso con uno stack, da oltre 2 milioni di chips, che gli vale al momento la 17esima posizione nel count con 24 player ancora in corsa per la vittoria.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten:

1. DIMITRI BOGDANOV – 8.130.000

2. XIAOZHE LIU – 7.525.000

3. SIMON ZIOU – 5.500.000

4. MAPKUS BECK – 4.965.000

5. ANDREJ DESSET – 3.825.000

6. SJOERD THEODORUS JOHANNUS LEO GIESBERS – 3.280.000

7. MANUEL GERHARD KURZ – 2.920.000

8. MARK PAUL BERMAN – 2.850.000

9. VASIL NIKOLOV VESELINOV – 2.835.000

10. IULEN LACUNZA LARRARTE – 2.775.000

Speranzoni 35esimo, l’UKIPT Nottingham va ad Adam Maxwell

E’ già andato in archivio invece il Main Event, da 1.100 sterline di buy in e da ben 582.000 sterline in prize pool (582 le entries), dell’UKIPT (UK e Ireland Poker Tour) di Nottingham.

Alla fine le quasi 100.000 sterline del primo posto sono andate ad Adam Maxwell. Il britannico si è imposto dopo aver superato in volata i connazionali Jonathan Mccann, runner up per 74.500 sterline, e David Ledden, terzo classificato per 47.460 sterline.

Niente da fare quindi per il nostro Alberto Speranzoni che ha chiuso 35esimo con un in the money, comunque positivo, da 2.570 sterline.

Ecco, nel dettaglio, il pay out dell’ultimo tavolo:

1. Adam Maxwell – £98.150

2. Jonathan McCann – £74.500

3. David Ledden – £47.460

4. Michael Howard – £36.500

5. Daniel Gormley – £28.080

6. Fabio Sperling – £21.610

7. Alex Montgomery – £16.610

8. Philip Clarke – £12.780

9. Tom Simm – £10.250

Per tutte le news e gli aggiornament sugli eventi del poker live restate sintonizzati con la nostra home…