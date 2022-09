IPS San Marino, la spunta Maglianella. Cisternino chiude settimo: “Fatto il massimo”

L’ha vinto Simone Maglianella, dopo aver superato in heads up il compagno di deal Enrico Traniotti, il Main Event dell’Italian Poker Sport (IPS) di San Marino. Soltanto settimo il chipleader di inizio Final Day Danilo Cisternino.

IPS San Marino, Maglianella è super! Ottimo Trainotti, Cisternino out sul più bello

Niente da fare per Danilo Cisternino (Foto Sotto). Purtroppo il chipleader di inizio Final Day si è perso proprio sul più bello, quando i premi cominciavano ad essere davvero importanti: “Ho fatto il massimo. Unico dubbio, forse, potevo pushare un K-10 suited. Niente di che comunque, quando perdi 6 all in di fila, con 3 flip e 3 70/30 a favore, vuol dire che non puoi vincere…pazienza“.

Alla fine la vittoria nel Main Event (350 euro di buy in e ben 661.572 euro in prize pool), dell’Italian Poker Sport (IPS) di San Marino, è andata a Simone Maglianella (Foto Copertina). Il siciliano, di Catania, ha prima siglato un deal per ICM con Enrico Traniotti e poi l’ha battuto in heads up aggiudicandosi così, oltre al trofeo del campione, una moneta complessiva da 95.000 euro.

Sul podio, ma senza accoro, è salito anche Mario Pagani mentre si è piazzato un gradino più sotto Alessandro Adinolfo.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’ultimo tavolo:

1. Maglianella – 95.000€*

2. Trainotti – 80.000€*

3. Pagani – 47.000€

4. Adinolfo – 37.000€

5. Mauro – 28.000€

6. Recupero – 20.500€

7. Cisternino – 15.000€

8. Pizzolla – 9.500€

*Deal ICM

