Poker Live 12 maggio 2023. Riflettori puntati sul Merit Royal Diamond Hotel & Casino di Kyrenia a Cipro, dove si stanno svolgendo le Triton SHR Series che richiamano grandi campioni come Mike Watson (fresco vincitore a Montecarlo) e Patrick Antonius. Intanto a San Remo si chiude IPO con la vittoria di Aliaksei Ivanou ad un Masters.

Poker Live 12 maggio 2023: Triton SHR Series Cipro

Al Merit Royal Diamond Hotel & Casino di Kyrenia a Cipro sono iniziate le Triton Super High Roller Series, con l’evento #1 NLH GG Super Millions, da 25mila dollari di buy-in che ha subito richiamato 158 giocatori, ovviamente molte stelle del poker mondiale. In tutto a Cipro vedremo 17 eventi high roller (buy-in compresi fra i 20mila e i 200mila dollari).

In 29 sono passati al day2 con Karim Rebei a dominare il chipcount. Il player turco ha imbustato 4.8 milioni di chips, mentre al 2° posto Nic Chouity è staccato appena sotto i 3 milioni. Il libanese ha vinto un EPT Montecarlo Grand Final che avevamo anche bloggato in diretta tanti anni fa, e approposito di EPT Montecarlo, a Cipro è arrivato anche Mike Watson, fresco vincitore del Principato, e 3° giocatore di sempre nella storia del European Poker Tour a vincere 2 picche di un Main Event. Il canadese è passato con 990K.

Meglio di lui, in top-10 risalta anche il nome di Patrik Antonius con 1.3 milioni. Da segnalare altri nomi importanti: Sam Greenwood (770k), Adrian Mateos (650k), Dylan Linde (475k) e Ben Heath che è l’ultimo del chipcount. Si gioca per una prima moneta da $918.000 e in 23 andranno ITM con un premio minimo di $45.800.

Poker Live 12 maggio 2023: IPO Masters San Remo

Dopo i fasti del Main Event vinto da Zlatin Penev, anche a San Remo si chiude il palcoscenico su IPO che ha completato anche il torneo Masters che ha richiamato 491 giocatori, un record per questo evento.

Al tavolo finale arrivano 2 soli italiani, Davide Suriano che chiude al 6° posto, ed Antonio Rutigliano 4°. In verità anche Xia Lin è da considerarsi un giocatore azzurro, da tempo di stanza nel bel paese, ed apprezzato sia online che live. Lin chiude sul gradino basso del podio, ed una volta eliminato i due players left optano per un deal alla pari per €71.500 di premio a testa, senza giocarsi l’heads up finale, ma mettendo in palio il titolo con un all-in al buio vinto da Aliaksei Ivanou che risulta così il Masters IPO su Davor Bojovic.

IPO MASTERS FINAL TABLE

1° Aliaksei Ivanou 71.500€ *

2° Davor Bojovic 71.500€ *

3° Xia Lin 37.000€

4° Antonio Rutigliano 29.000€

5° Adel Naoun 22.000€

6° Davide Suriano 16.000€

7° Erich Weingartner 12.000€

8° Abdel Douair 9.000€

9° Rachid ElYaccoubi 6.886€