Poker live: azzurri out dal Main Event dello Spanish Poker Festival, in 24 volano al Final Day

Poker live 27 Febbraio: giochi chiusi per gli italiani, nessuno passa al Final Day

Purtroppo non arrivano buone nuove dalla poker room del King’s Casinò di Rozvadov. Nessuno degli azzurri in corsa nel Day2, del Main Event dello Spanish Poker Festival (1.810 ingressi per 378.290 euro di montepremi totale), è riuscito a conquistare il pass per il Final Day.

Sono finiti tutti fuori Paolo Massa, Angelo Esposito, Gennaro Raniei, Anwar Moradi, Leonardo Reffo e Giovanni Macrì.

Poker live 27 Febbraio: Zeiger in testa al Main Event dello Spanish Poker Festival

E’ andato invece alla grandissima Daniel Zeiger che ha chiuso in testa ai 24 superstiti del Day2. Il player istraeliano ha accumulato uno stack, da oltre 7,5 milioni di chips, che gli ha permesso di mantenere un buon gap sul più diretto inseguitore, lo spagnolo Francisco Joaquin Castillo Alba, al momento secondo con 6,6 milioni.

Seguono l’altro iberico Jorge Olmos Sales con 5.750.000 ed il tedesco Matthias Kribben con 5.695.000.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten del count:

1. DANIEL ZEIGER – 7.525.000

2. FRANCISCO JOAQU CASTILLO ALBA – 6.600.000

3. JORGE OLMOS SALES – 5.750.000

4. MATTHIAS KRIBBEN – 5.695.000

5. GONCALO EMANUEL PEREIRA CALDAS PERES – 5.435.000

6. MURAT ZENGIN – 4.840.000

7. ENRIQUE HUESO JULIAN – 4.475.000

8. JAN BUCL – 4.285.000

9. JUAN ANTONIO FONT DE PAOLO – 4.155.000

10. TIJMEN JONATHAN WESTENENG – 4.000.000

Spanish Poker Festival: 60.000 euro al vincitore del Main Event

Ma quanto si aggiudicherà il primo classificato del Main Event dello Spanish Poker Festival? Presto detto… al bravo e fortunato vincitore andranno 60.000 euro di bottino più un ticket, da 10.350 euro, per partecipare al prossimo Main Event delle World Series of Poker Europe.

Riceveranno il lasciapassare per le WSOPE anche il secondo, terzo e quarto.

